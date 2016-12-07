09:25 | ФУТБОЛ — Украина

Александр Хацкевич: "Возглавить "Динамо"? Это только слухи"

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Бывший главный тренер сборной Белоруссии Александр Хацкевич подчеркнул, что информация о том, что он может возглавить киевское "Динамо" - это всего лишь слухи. Ранее сообщалось о том, что специалист может в ближайшее время сменить Сергея Реброва, работой которого недоволен президент киевлян Игорь Суркис. Вчера Хацкевич прекратил работу с белорусской национальной командой из-за несогласия пойти на снижение заработной платы, на котором настаивали руководители федерации. 

- Это только слухи, - приводит "Футбол 24" слова Хацкевича. - Сергей Станиславович Ребров хорошо работает, и дай Бог ему успеха.

Дополнительная информация

https://football24.ua/ru/hackevich_dinamo_jeto_tolko_sluhi_n353220/

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