Александр Хацкевич: "Возглавить "Динамо"? Это только слухи"

Бывший главный тренер сборной Белоруссии Александр Хацкевич подчеркнул, что информация о том, что он может возглавить киевское "Динамо" - это всего лишь слухи. Ранее сообщалось о том, что специалист может в ближайшее время сменить Сергея Реброва, работой которого недоволен президент киевлян Игорь Суркис. Вчера Хацкевич прекратил работу с белорусской национальной командой из-за несогласия пойти на снижение заработной платы, на котором настаивали руководители федерации.

- Это только слухи, - приводит "Футбол 24" слова Хацкевича. - Сергей Станиславович Ребров хорошо работает, и дай Бог ему успеха.