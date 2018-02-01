Александр Хацкевич: "У Самбрано тяжелый характер, но он боец"

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич подчеркнул, что клуб давно следил за защитником Карлосом Самбрано, который ранее выступал в "Рубине". По словам специалиста, новичок киевлян обладает непростым характером, но он отличается бойцовскими качествами.

– Давно смотрели за ним. Как я знаю, его хотели пригласить в "Динамо" и три года назад, но что-то не получилось, – приводит Dynamomania.com слова Хацкевича. – Сейчас вышло и хорошо. Беспокоит один момент – он давно не играл и не тренировался. Посмотрим, в каком он состоянии.

Его сильные качества? У него тяжелый характер, но на самом деле он боец – бьется в каждой игре. У него очень хороший первый пас, достаточно грамотно действует позиционно. Это ему позволяет футбольный опыт.

Самбрано официально стал игроком киевского "Динамо"