Александр Хацкевич: "Пусть Фонсека снимет розовые очки"

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич после матча 32-го тура чемпионата Украины против "Шахтера" (2:1) остался недоволен поведением "горняков". По его словам, тренер соперника Паулу Фонсека оказывал давление на судью.

– Счет на табло. Хорошая динамичная игра. Огромное спасибо нашим болельщикам, - заявил Хацкевич. - После игры я им сказал, что в этом сезоне они были лучше нас. В следующем году мы должны выйти на их уровень. Нужно верить в команду, верить в себя, верить в своих партнеров.

Понятно, что "Шахтер" – чемпион, но все-таки вести себя нужно по-чемпионски. Все эти провокации и моменты связанные с симуляцией, с давлением на судью – они не красят чемпиона. Да, они выиграли чемпионат. Нужно их с этим поздравить.

После матча с "Вересом" их тренер говорил, что они участвовали в каком-то цирке, что боролись против всех команд. Пусть тоже снимет розовые очки. То есть, получается, что мы боролись только против "Шахтера"? Нужно быть субъективными и говорить то, что есть. Нужно принимать как победы, так и поражения. Быть людьми и на футбольном поле, и после игры.