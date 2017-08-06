Александр Хацкевич: "После "Янг Бойз" с игроками состоялся мужской разговор"

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич рассказал о том, что команда забыла поражение в 3-ем квалификационном раунде против "Янг Бойз" (3:1, 0:2). Напомним, в раунде плей-офф швейцарцы встретятся с ЦСКА.

- В пятницу был просмотр игры с "Янг Бойз", разобрали моменты, которые нас не устраивали. Хорошо поговорили, по-мужски, - цитирует пресс-служба киевлян Хацкевича. - И сразу переключились на подготовку к "Ворскле".

В субботу смотрели их последние домашнюю и выездную игры, такое впечатление, что достаточно организованная команда, в составе есть опытные, хорошо функционально готовые футболисты. Ведут борьбу на всех участках поля, неуступчивые.

Что касается нашего состава, Мбокани не готовится к матчу. Полученный ушиб не позволяет тренироваться, все остальные ребята, которые готовились к предыдущей встрече, здоровы.

Игра и результат всегда идут вместе, сделаем все возможное, чтобы матч в Полтаве оставил у наших болельщиков только позитивные эмоции.