Александр Хацкевич: "Есть уверенность, что у нас в киевском "Динамо" все получится"

Новый главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич выразил надежду, что ему удастся добиться успеха во главе столичного клуба. О назначении Хацкевича стало известно сегодня, он сменил Сергея Реброва, работавшего в "Динамо" с 2014 года.

– Конечно, небольшое волнение присутствует, все-таки, мы все живые люди, – цитирует официальный сайт "Динамо" Хацкевича. – Но есть уверенность, что у нас все получится.

– Как долго вы размышляли над предложением возглавить "Динамо"?

– В первый раз мы встретились с президентом в понедельник, 29 мая, после его беседы с Сергеем Ребровым. На протяжении двух дней мы обсуждали детали, говорили о том, как сделать команду сильнее и вернуть веру и уважение, которые всегда были у клуба.

– Вы хорошо знаете команду, следили за ее выступлениями. У вас уже есть какие-то идеи относительно усиления состава и других кадровых вопросов?

– Некоторые вопросы мы уже обсудили с Игорем Суркисом. Более конкретно я смогу ответить после того, как команда вернется со сборов, и мы проведем специальную пресс-конференцию. Пока работаем по тому графику, который уже был составлен: команда собирается 19 июня, одна группа работает в Киеве до 25 июня, а 26-го улетает на сбор в Австрию, где к команде присоединятся ребята, которые были задействованы в сборных своих стран.