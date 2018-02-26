Александр Хацкевич: "Если судья не справляется с игрой, ему надо заканчивать карьеру"

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич заявил, что он недоволен судейством в матче с "Вересом" в рамках 21-го тура чемпионата Украины. Встреча завершилась победой "Вереса" 3:1.

– Результат мы уже не исправим, мы его принимаем, но некоторые моменты судейства понять сложно, – цитирует Хицкевича официальный сайт клуба. – То же удаление Ротаня, ведь в том моменте Кадар находился ниже. За что дали вторую карточку Бурде – я вообще не понимаю. Если за фол в центре поля – это его решение. Считаю, что если арбитр не справляется с такой компактной игрой и таким изобилием борьбы, то ему нужно заканчивать судейскую деятельность.