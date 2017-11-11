Александр Алиев: "Семин – кипишной тренер"

Бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев в интервью YouTube-каналу Вацко Live рассказал о драке в матче чемпионата Украины против "Шахтера" (0:2) в сезоне-2011/12. По ходу поединка Алиев бросился на тренера дончан Александра Спиридона, повздорившего с наставником киевлян Юрием Семиным.

– Я сделал это за Семина, несмотря на то, что был на него был очень зол. Когда приехал из "Локомотива", то не играл какое-то время, – сказал Алиев. – Было тяжело. Со временем я начал набирать кондиции. До того матча я играл почти во всех встречах.

Тот матч, думаю, проиграл Семин. Он ехал играть на ничью. Я думал, что выйду с первых минут, но Семин поставил Вукоевича, Гармаша и Еременко. Трех опорников. Сразу стало понятно, если он ставит трех опорных полузащитников, то едет играть на ничью. Если бы Семин решил играть в тот футбол, в который мы играли до матча с "Шахтером", то такого бы не случилось. А так, Палыч по тактике проиграл.

– Но вы побежали за него драться.

– Я пошел за команду. Тогда у всех были эмоции – и у Палыча к четвертому арбитру, и Луческу что-то сказал. А Семин – кипишной тренер. Если ему что-то скажешь, а он услышит, то...

Я тогда извинился перед Спиридоном. Когда мы с ним увидились, я подошел к нему и пожал руку. Сказал, что не должен был так поступать. Он ответил: "Саня, все нормально, это все эмоции". Я говорю: "Нет, я обязан извиниться, потому что, во-первых, вы старше меня, во вторых, вы тренер, а в третьих, я не имею права так себя вести".

Есть поле, нужно доказывать на нем, а не держанием за горло. Но я считаю, что поступил по-мужски, когда извинился. Я признал свою ошибку. Если я знаю, что я прав, буду гнуть свою палку. Если не прав, то промолчу и скажу, что не прав.