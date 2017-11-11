Александр Алиев: "С Шевченко могли и посидеть, и погулять"

Экс-полузащитник киевского "Динамо" Александр Алиев признался, что у него были отличные взаимоотношения с Андреем Шевченко. Игроки вместе выступали за команду с 2009 по 2010 год и в 2011-м.

– Наиболее авторитетные футболисты в "Динамо" – это Хацкевич и Белькевич​. Были, есть и такими останутся. С Шевченко мы были наравне, – цитирует Terrikon Алиева. – Понятно, что человек не просто так получил "Золотой мяч", выступал за такие команды. Это легенда Украины. Да и человек хороший, порядочный. Ничего плохого сказать не могу. С ним было легко общаться. Где-то могли и посидеть, и погулять.

В то время, когда Андрей вернулся из "Челси", он рекламировал турниры по покеру. Приглашал и меня, а я с удовольствием приезжал. Мы вместе играли в покер. Не на большие деньги, где-то до 12 часов ночи. Потом я говорил ему: "Шева, я поехал. Ты сам знаешь, что тебе Михайлович (Игорь Суркис. - Прим.) ничего не скажет, а мне достанется".