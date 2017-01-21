Александр Алиев: "Поднимал на жену руку, когда она выпивала"

Экс-полузащитник "Анжи" и "Локомотива" Александр Алиев ответил на обвинения бывшей жены в избиении. Вчера в квартире экс-супругов вспыхнула очередная ссора. Татьяна Алиева вызвала полицию, которая зафиксировала телесные повреждения.

– Когда были мужем и женой, да, поднимал руку, когда она выпивала, – цитирует tsn.ua Алиева. – Синяки не знаю, откуда – может она где-то падает, может массажи делает, может кто-то ее бил. Я за ней не слежу, мне она не интересна.

Журналисты отмечают, что застали самого Алиева спящим в детской кровати, вокруг которой стояли бутылки из-под пива и сигареты. Бывшие супруги до сих пор живут вместе, так как футболист отказывается отдавать Татьяне квартиру, в которой прописаны только он и дети.

Напомним, что после ухода из "Анжи" в 2015 году Алиев играл за украинские любительские команды. В прошлом году 31-летний полузащитник подписал контракт с казахстанским "Таразом", за который провел 9 матчей и в декабре расторг соглашение.