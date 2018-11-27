Александр Алиев: "Читал отзывы, что я - алкоголик, и меня это подбадривало"

Бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев рассказал о том, какие отзывы он слышал от болельщиков команды, когда уходил в московский "Локомотив". Также он выразил мнение о проблеме адаптации иностранцев в "Динамо".

"Я никогда не лез в их зарплаты. Деньги они получали вовремя. Для меня то, что говорит Игорь Суркис никогда не будет понятным. Вот приезжает иностранец – ему нужна адаптация. Какая адаптация? Вы покупаете игрока за большие деньги, за миллионы. Вы покупаете его для чего? Чтобы он сюда адаптироваться приехал? Поезжайте в ту же Бразилию, возьмите ребенка 15-летнего., пускай он здесь тренируется.

Когда я приехал в "Локомотив", мне же не нужны были отговорки, что мне нужна адаптация. Хоть я и помню с каким скандалом уходил. Сколько читал отзывов, мол, он алкоголик. Но знаете, меня это подбадривало. Я хотел доказать и себе, и критикам, в первую очередь. У бразильцев здесь есть все: шикарные квартиры, зарплаты, машины, переводчики. Я не знаю, чего им не хватало. Может быть, это вина президента, что он платит им большие деньги, а у них голову сносит. Но это не обо всех. Когда приехал Ринкон, честно скажу я был шокирован, кого они пригласили, но потом он стал одним из лидеров", - сказал Алиев в интервью Sport24.

Александр Алиев выступал за киевское "Динамо" с 2005 по 2009 и с 2011 по 2013 годы. За это время он провел в составе команды 92 игры, в которых забил 27 мячей. Сезон-2010 Алиев отыграл в "Локомотиве", где в 25 матчах отличился 14 раз. Также игрок принял участие в 28 встречах за сборную Украины, в которых забил четыре гола.