Агент утверждает: Алиев скоро вернется в футбол

Футбольный агент Александр Панков сообщил, что бывший игрок сборной Украины Александр Алиев скоро возобновит карьеру. Встретились они в барбершопе у бывшего футболиста "Спартака" Егора Лугачева.

"Случайная встреча с Сан Санычем у Лугачева в барбершопе. Сан Саныч скоро вернется в футбол. Ждем новостей", - написал Панков на своей странице в "Инстаграме".

Алиев находится в статусе свободного агента, в прошлом году он провел 9 матчей и забил 1 гол в чемпионате Казахстана в составе "Тараза". Ранее он защищал цвета ряда украинских клубов, включая киевское "Динамо" и "Днепр", сезон-2010 провел в "Локомотиве", а с 2014 по 2015 год играл в "Анжи".