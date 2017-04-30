18-летний вратарь "Днепра" опроверг информацию об интересе "Реала"

Вратарь "Днепра" Андрей Лунин опроверг информацию об интересе со стороны "Реала". Ранее сообщалось, что мадридцы готовы приобрести 18-летнего голкипера юношеской сборной Украины уже этим летом. Лунин дебютировал в профессиональном футболе в текущем сезоне и на данный момент провел 16 матчей в чемпионате Украины и 3 - в Кубке страны.

- Я не забиваю себе голову подобными разговорами. Сейчас вот готовлюсь к матчу с "Волынью", - цитирует zbirna.com Лунина.

– По поводу интереса других клубов вам наверняка известно больше, чем нам. Не так ли?

– Нет, это не так. Я знаю то же, что и вы. То, что пишут в СМИ.

– В ваши планы входит уход из "Днепра" уже в ближайшее время?

– Не входит. У меня нет никаких предложений.