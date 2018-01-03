18-летний голкипер "Зари" попал в сферу интересов "Реал Сосьедад"

"Реал Сосьедад" проявляет интерес к вратарю "Зари" Андрею Лунину, сообщает Deia. По информации источника, 18-летний голкипер может пополнить состав команды из Сан-Себастьяна в зимнее трансферное окно.

Отмечается, что 25-летний аргентинский вратарь Херонимо Рульи, являющийся основным в испанской команде, может уйти из нее после завершения сезона-2017/18.

В этом сезоне Лунин принял участие в 22 матчах за "Зарю", став лучшим игроком команды в первой части сезона по версии болельщиков.