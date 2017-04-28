14 бывших игроков "Металлиста" дисквалифицированы за договорные матчи

КДК Федерации футбола Украины дисквалифицировал 14 бывших футболистов "Металлиста" за участие в договорных матчах. Дмитрий Скаржинский и Александр Медведев получили три года отстранения от футбольной деятельности и условно пожизненно дисквалифицированы.

На два года безусловно и год условно дисквалифицирован Евгений Малик.

На один год безусловно и 2 года условно отстранены Максим Аверьянов, Денис Ткаченко, Никита Безклубюк и Даниил Ключка.

1 год безусловной и 1 год условной дисквалификации получили Богдан Бойчук, Никита Малиновский, Ремзи Рамазанов и Даниил Соломаха.

Руслан Ковток отстранен от футбольной деятельности на год.

Денис Дьяков и Сергей Сизов получили по 6 месяцев безусловной и 1 год условной дисквалификации.

Для всех игроков установлен испытательный срок в два года, в течение которого они должны показать свое исправление.