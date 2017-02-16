12 экс-игроков "Металлиста" дисквалифицированы за участие в договорном матче

КДК ФФУ принял решение дисквалифицировать 12 бывших футболистов молодежных команд "Металлиста" за организацию договорного матча, сообщает "Футбол 24". Максим Аверьянов, Никита Безклубюк, Богдан Бойчук, Даниил Ключка, Руслан Ковток, Евгений Малик, Александр Медведев, Ремзи Рамазанов, Сергей Сизый, Дмитрий Скаржинский, Даниил Соломаха и Денис Ткаченко получили разные сроки отстранения - от 6 месяцев до 3 лет.

Игроки были признаны виновными в участии в разных договорных матчах. В частности, под подозрение ранее попали поединки молодежной команды с "Зарей" и "Волынью".