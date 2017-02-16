21:34 | ФУТБОЛ — Украина

12 экс-игроков "Металлиста" дисквалифицированы за участие в договорном матче

0
0
0
0

КДК ФФУ принял решение дисквалифицировать 12 бывших футболистов молодежных команд "Металлиста" за организацию договорного матча, сообщает "Футбол 24". Максим Аверьянов, Никита Безклубюк, Богдан Бойчук, Даниил Ключка, Руслан Ковток, Евгений Малик, Александр Медведев, Ремзи Рамазанов, Сергей Сизый, Дмитрий Скаржинский, Даниил Соломаха и Денис Ткаченко получили разные сроки отстранения - от 6 месяцев до 3 лет.

Игроки были признаны виновными в участии в разных договорных матчах. В частности, под подозрение ранее попали поединки молодежной команды с "Зарей" и "Волынью".

Дополнительная информация

https://football24.ua/ru/12_jeksigrokov_metallista_diskvalificirovany_za_dogovornye_matchi_n366071/

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ