Зинедин Зидан: "Роналду остался в запасе, потому что тренировался всего три дня"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после матча за Суперкубок УЕФА против "Манчестер Юнайтед" (2:1) отметил, что заранее планировал оставить в запасе Криштиану Роналду. Португалец вышел на поле на 83-й минуте вместо Карима Бензема.

- Мы здорово начали новый сезон, - приводит AS слова Зидана. - Секрет нашего клуба - в команде и людях, которые здесь работают. Криштиану? Я планировал оставить его в запасе, потому что он тренировался всего три дня. Важно, что он сможет выйти на поле в матче с "Барселоной" в воскресенье. С ним все в порядке.