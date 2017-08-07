Зинедин Зидан: "Моуринью готов приобрести Бэйла? Он подливает масла в огонь перед игрой"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан перед матчем за Суперкубок Европы против "Манчестер Юнайтед" отметил, что рассчитывает в предстоящей игре на нападающего Гарета Бэйла. Сегодня наставник "красных дьяволов" Жозе Моуринью заявил, что готов приобрести валлийца, если он не нужен "Королевскому клубу".

– Завтра Моуринью будет руководить своей командой, а я своей, – цитирует клубная пресс-служба Зидана. – Он подливает масла в огонь перед игрой, но это ничего не меняет. Самое главное – наша концентрация. Бэйл является игроком "Реала", и меня интересуют разговоры о нем исключительно в контакте предстоящего матча. Мы приехали в Македонию для победы, остальное меня не интересует.

Напомним, что матч "Реал" – "Манчестер Юнайтед" пройдет 8 августа в Скопье и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.