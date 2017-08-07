Зинедин Зидан: "Летом было много шума вокруг Криштиану Роналду, но все нормально"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан перед матчем за Суперкубок Европы против "Манчестер Юнайтед" отметил, что восхищен формой нападающего Криштиану Роналду. Специалист заявил, что еще не принял решения об участии португальца в предстоящей игре.

– Летом было много шума вокруг Криштиану Роналду, но все нормально, – цитирует клубная пресс-служба Зидана. – Его физическое состояние меня просто поражает. Он находится в той же форме, что и три месяца назад, перед финалом Лиги чемпионов. Меня интересует именно это, а в остальном – не все зависит от главного тренера. После отпуска Криштиану Роналду провел с нами лишь три тренировки, поэтому сыграет он или нет узнаем завтра.

Напомним, что матч "Реал" – "Манчестер Юнайтед" пройдет 8 августа в Скопье и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.