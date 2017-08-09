00:44 | Футбол — Суперкубок УЕФА

Жозе Моуринью: "Роналду вышел на поле, чтобы тянуть время"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча за Суперкубок УЕФА против "Реала" (1:2) отметил, что мяч Каземиру был забит с нарушением правил. Также португалец раскритиковал Криштиану Роналду, который, по его мнению, вышел на замену в конце поединка, чтобы тянуть время.

- Мы проиграли в один мяч, который был забит из офсайда, - приводит BBC слова Моуринью. - Если бы были видеоповторы, здесь была бы ничья и дополнительное время. Обе команды могли забить больше. Они доминировали в середине первого тайма, а мы - в середине второго. 

У нас почти получилось добиться результата с фантастическими игроками. Но когда вышел Роналду, игра останавливалась каждый раз, когда он просил штрафной. 

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Flamenco

Жозе прав! Он то хорошо знает своего земляка симулянта!

01:56

achuburov

чёт утомил он луческу включать

01:31

Sergey658

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01:02