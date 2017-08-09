Жозе Моуринью: "Роналду вышел на поле, чтобы тянуть время"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча за Суперкубок УЕФА против "Реала" (1:2) отметил, что мяч Каземиру был забит с нарушением правил. Также португалец раскритиковал Криштиану Роналду, который, по его мнению, вышел на замену в конце поединка, чтобы тянуть время.
- Мы проиграли в один мяч, который был забит из офсайда, - приводит BBC слова Моуринью. - Если бы были видеоповторы, здесь была бы ничья и дополнительное время. Обе команды могли забить больше. Они доминировали в середине первого тайма, а мы - в середине второго.
У нас почти получилось добиться результата с фантастическими игроками. Но когда вышел Роналду, игра останавливалась каждый раз, когда он просил штрафной.
Flamenco
Жозе прав! Он то хорошо знает своего земляка симулянта!
01:56
achuburov
чёт утомил он луческу включать
01:31
Sergey658
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01:02