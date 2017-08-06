Жозе Моуринью: "Не нужно смотреть на "Реал" как на мою бывшую команду"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отметил, что "Реал" будет фаворитом в матче за Суперкубок УЕФА. "МЮ" и "Реал" сыграют в Скопье 8 августа.

– Это фантастическая возможность сыграть с лучшей командой Европы, – цитирует официальный сайт УЕФА Моуринью. – Одно дело проводить матч на сборах в США, а другое – встретиться на пике мотивации и в отличной форме. У моих игроков не так много опыта больших игр в Европе, поскольку это новый "МЮ", новое поколение игроков. В Лиге Европы в прошлом сезоне получили некоторый опыт, но сейчас речь о Суперкубке УЕФА и Лиге чемпионов. Не нужно смотреть на "Реал" как на бывшую мою команду. Мне часто доводилось играть со своими бывшими клубами. Просто смотрите на "Реал" как на великий клуб, на лучшую команду Европы. И это лучшая мотивация для нас.