Жозе Моуринью: "Надеюсь, допинг-офицеры разрешат игрокам праздновать победу в Суперкубке"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью перед матчем за Суперкубок Европы против "Реала" отметил, что офицеры антидопинговой службы не должны помешать игрокам победившей команды праздновать успех после игры.

Ранее защитник "МЮ" Фил Джонс был дисквалифицирован на два матча под эгидой УЕФА за оскорбление допинг-офицера во время прохождения процедуры допинг-контроля после финального матча Лиги Европы с "Аяксом". Клуб был также оштрафован на 10 тысяч евро.

– Надеюсь, что какая бы команда ни завоевала титул, допинг-офицеры разрешат игрокам праздновать успех и насладиться моментом, – цитирует Моуринью Mirror.