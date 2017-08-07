Жозе Моуринью: "Между "МЮ" и "Реалом" есть разница"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью перед матчем за Суперкубок Европы против "Реала" отметил, что "красным дьяволам" будет противостоять образцовая команда. Специалист подчеркнул, что "МЮ" постарается получить удовольствие от игры.

– Не часто выпадает возможность сыграть в матче за Суперкубок УЕФА, поэтому мы постараемся получать удовольствие от игры, – цитирует пресс-служба УЕФА Моуринью. – Мы будем играть против победителя Лиги чемпионов. Очевидно, между "МЮ" и "Реалом" есть разница. Нам будет противостоять образцовая команда.

Напомним, что матч "Реал" – "Манчестер Юнайтед" пройдет 8 августа в Скопье и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.