Жозе Моуринью: "Манчестер Юнайтед" проиграл матч, но не сезон"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью остался доволен игрой своей команды в матче Суперкубка УЕФА с "Реалом" (1:2). По словам специалиста, в этом сезоне "Красные дьяволы" стали более сильными.

- Могу сказать, что я доволен. "Манчестер Юнайтед" уступил в матче, но не проиграл сезон, который начался, - приводит пресс-служба "МЮ" слова Моуринью. - Однако стартовать в премьер-лиге нам предстоит в воскресенье. Мы стали лучше, чем в прошлом году, когда нам удалось выиграть Лигу Европы.

Напомним, что в матче 1-го тура английской премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Вест Хэмом". Встреча состоится 13 августа, начало матча - 18.00 по московскому времени.