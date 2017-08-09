Жозе Моуринью: "Доволен и Матичем, и Лукаку"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча за Супрекубок УЕФА против "Реала" (1:2) отметил, что новички команды сыграли хорошо. По его словам, полузащитник Неманья Матич становился самим собой, когда команда контролировала матч, а Ромелу Лукаку было непросто играть без мяча.

- Матич? Он играл очень хорошо, - приводит пресс-служба УЕФА слова Моуринью. - Когда соперники больше контролировали мяч, нам было тяжело в середине поля. Но он был очень хорош, когда мы прибавляли, особенно в том отрезке во втором тайме, когда мы доминировали. Тогда он был тем, кем мы его хотим видеть: перемещал мяч простыми путями, обеспечивал команде баланс и начинал построение атак из глубины. У этого игрока огромный опыт и высокий класс.

Лукаку? Очень непросто сражаться против команды, которая много играет с мячом. Он старался. Конечно, он упустил стопроцентный шанс, не забив с нескольких метров, но в конце концов без гола с поля он не ушел. Еще он очень неплохо боролся с двумя очень хорошими центральными защитниками. В целом я доволен тем, как этот игрок вписался в наш замечательный коллектив.