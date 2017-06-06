Жозе Моуринью: "Для "Манчестер Юнайтед" будет честью сыграть с "Реалом"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отметил, что предстоящий матч с "Реалом" за Суперкубок УЕФА будет честью для манкунианцев. Специалист также добавил, что его команда проведет товарищеские матчи с "Барселоной" и "Манчестер Сити" во время предсезонной подготовки.

– Для "Манчестер Юнайтед" будет честью сыграть с "Реалом", – приводит Marca слова Моуринью. – Играть с лучшей европейской командой почетно для любого клуба, выигравшего Лигу Европы. Это замечательная возможность. Выступление в Лиге чемпионов для многих наших игроков будет новым опытом. Предсезонная подготовка "МЮ" будет интересной, мы сыграем товарищеские матчи с "Барселоной" и "Манчестер Сити".

"Красные дьяволы" в финале Лиги Европы обыграли "Аякс" (2:0), а "Королевский клуб" в финале Лиги чемпионов победил "Ювентус" (4:1). Встреча за Суперкубок УЕФА пройдет 8 августа в Скопье.