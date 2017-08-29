"Зенит" напомнил о победе в Суперкубке УЕФА-2008

"Зенит" в своем официальном Твиттере напомнил о победе в Суперкубке УЕФА 2008 года. Матч против "Манчестер Юнайтед" состоялся ровно 9 лет назад, 29 августа, и завершился победой питерцев со счетом 2:1. Счет на 44-й минуте открыл Павел Погребняк, а на 59-й победный мяч забил Данни, который на тот момент проводил первую официальную игру в составе питерцев. Он же был признан лучшим футболистом матча.

Из участников того поединка в "Зените" до сих пор выступает один - защитник Александр Анюков, кроме того, Константин Зырянов играет за "Зенит-2".