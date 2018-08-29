10:56 | Футбол — Суперкубок УЕФА

"Зенит" напомнил о 10-летии со дня завоевания Суперкубка УЕФА


"Зенит" в Твиттере напомнил, что клуб ровно 10 лет назад, 29 августа 2008 года, первым из российских клубов выиграл Суперкубок УЕФА. В матче за этот трофей питерцы под руководством Дика Адвоката обыграли "Манчестер Юнайтед" (2:1).

В той встрече голами в составе сине-бело-голубых отметились Павел Погребняк и Данни, у манкунианцев единственный мяч на счету экс-защитника "Спартака" Неманьи Видича.

"МЮ" без Роналду проиграл "Зениту" //
Дик Адвокат: "10 лет назад "Зенит" стал великим"

К комментариям
1
Материалы других СМИ