"Зенит" напомнил о 10-летии со дня завоевания Суперкубка УЕФА

"Зенит" в Твиттере напомнил, что клуб ровно 10 лет назад, 29 августа 2008 года, первым из российских клубов выиграл Суперкубок УЕФА. В матче за этот трофей питерцы под руководством Дика Адвоката обыграли "Манчестер Юнайтед" (2:1).

В той встрече голами в составе сине-бело-голубых отметились Павел Погребняк и Данни, у манкунианцев единственный мяч на счету экс-защитника "Спартака" Неманьи Видича.

Друзья, в этот день ровно 10 лет назад, 29 августа 2008 года, "Зенит" стал обладателем Суперкубка УЕФА! 🏆



До сих пор сине-бело-голубые остаются единственным российским клубом, завоевавшим этот трофей. pic.twitter.com/42rqhN1M5H – ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 29 августа 2018 г.

"МЮ" без Роналду проиграл "Зениту" //

Дик Адвокат: "10 лет назад "Зенит" стал великим"