Украина и Белоруссия хотят провести матч за Суперкубок УЕФА в 2021 году

УЕФА на своем официальном сайте назвала страны, выразивших желание принять в 2021 году матч за Суперкубок Европы и финал Лиги Европы.

Пока речь идет только о желании. Полноценные заявки на проведение матчей должны быть сформированы и представлены до 15 февраля 2019 года. После этого исполнительный комитет УЕФА определит страны-хозяйки на специальном мероприятии в мае или июне 2019 года.



За право провести матч за Суперкубок хотят побороться четыре страны: Белоруссия (стадион "Динамо" в Минске), Финляндия (Олимпийский стадион в Хельсинки), Северная Ирландия (национальный стадион "Уиндзор Парк" в Белфасте) и Украина (стадион "Металлист" в Харькове).



Финал Лиги Европы сезона-2020/21 могут принять Австрия (стадион "Эрнст Хаппель" в Вене), Грузия ("Динамо-Арена" имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси) и Испания (возможно, Севилья).