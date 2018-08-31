УЕФА собирается ввести ВАР, но не знает, как это сделать

Президент УЕФА Александер Чеферин в интервью АР заявил о планах впервые использовать видеоповторы и видеоарбитров (ВАР) в игре за Суперкубок Европы летом 2019 года. Матч пройдет 14 августа в Стамбуле.

Затем, возможно, ВАР появятся в Лиге чемпионов-2019/20, начиная с 4-го отборочного раунда, а в Лиге Европы - с 2020 года. Но пока непонятно, как организовать работу ВАР, когда много матчей играются одновременно и транслируются разными телекомпаниями.

Чеферин признал, что работа видеоарбитров на чемпионате мира-2018 получилась более успешной, чем он ожидал. Но на этом турнире телетрансляции организовывались иначе, и так много встреч, как в еврокубках, не пересекались по времени.

- Сегодня мы пока не знаем, как это сделать, - признался Чеферин.

Глава судейского корпуса Европы Роберто Розетти в беседе с корреспондентом "СЭ" не назвал точных сроков введения ВАР в еврокубках, предложив "подождать". (Александр БОБРОВ)