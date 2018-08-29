Тимощук тоже ностальгирует. 10-летие со дня завоевания "Зенитом" Суперкубка УЕФА

Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук вспомнил, что клуб ровно 10 лет назад, 29 августа 2008 года, первым из российских клубов стал обладателем Суперкубка УЕФА. В матче за этот трофей питерцы под руководством Дика Адвоката обыграли "Манчестер Юнайтед" (2:1).

– Всех с победой! 10 лет! – написал экс-футболист в своем Инстаграме.

В той игре в составе сине-бело-голубых отличились Павел Погребняк и Данни, у манкунианцев единственный мяч на счету экс-защитника "Спартака" Неманьи Видича.

Пресс-служба "Зенита" поделилась видеороликом с победного матча.