Тимощук тоже ностальгирует. 10-летие со дня завоевания "Зенитом" Суперкубка УЕФА

Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук вспомнил, что клуб ровно 10 лет назад, 29 августа 2008 года, первым из российских клубов стал обладателем Суперкубка УЕФА. В матче за этот трофей питерцы под руководством Дика Адвоката обыграли "Манчестер Юнайтед" (2:1).
– Всех с победой! 10 лет! – написал экс-футболист в своем Инстаграме.
В той игре в составе сине-бело-голубых отличились Павел Погребняк и Данни, у манкунианцев единственный мяч на счету экс-защитника "Спартака" Неманьи Видича.
Пресс-служба "Зенита" поделилась видеороликом с победного матча.
29 августа 2008 года, Монако, стадион "Луи II": "Зенит-ТВ" вспоминает легендарную победу сине-бело-голубых в Суперкубке УЕФА 🏆💙 pic.twitter.com/yXMiv39UWs– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 29 августа 2018 г.
- Зенит Санкт-Петербург
- Данни
- Дик Адвокат
- Манчестер Юнайтед
- Анатолий Тимощук
- Неманья Видич
- Павел Погребняк