Суперкубок УЕФА-2019 может пройти на стадионе ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер сообщил о намерении провести на домашнем стадионе армейцев матч Суперкубка УЕФА в 2019 году. Ранее сообщалось, что арена армейцев может принять ближайший Суперкубок России.
– Я думаю, что это произойдет на нашем стадионе, – приводят "Известия" слова Гинера. – Но я хочу провести и другой Суперкубок – Суперкубок Европы. Наверное, осуществить это получится уже в 2019 году. Я говорил на эту тему еще с Платини. Спросил его, выдвигать ли нам заявку, и он ответил: "Да". Сейчас, правда, Мишеля уже нет во главе УЕФА, но на наши планы это не повлияет. На Суперкубок УЕФА 2018 года мы выдвигаться не будем: летом этого года в России пройдет чемпионат мира, после которого, думаю, этот турнир будет уже не так интересен.
shpasic
но в целом-то, конечно, хорошая идея. встать в один ряд с великими стадионами Трондхейма, Скопье и Таллина, принимавшего этот главнейший турнир всего мирового футбола))
16:02
71
Леннорыч, нафиг это надо? Пусть на корыте играют).
15:40
баламошка
Суперкубок по скачкам или конкуру.
15:37
Slim Taller
Пока соревнования только забирают у России.Гинер,конечно, может помечтать,но что-то мне подсказывает,что никаких Суперкубков в Москве не будет.
15:32
atl4nt
Неправильное название статьи: суперкубок ГВК может пройти на ГВК-арене
15:17
shpasic
неправильное название статьи: суперкубок УЕФА может пройти на ВЭБ-арене.
15:14