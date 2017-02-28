15:07 | ФУТБОЛ — Суперкубок УЕФА

Суперкубок УЕФА-2019 может пройти на стадионе ЦСКА

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Президент ЦСКА Евгений Гинер сообщил о намерении провести на домашнем стадионе армейцев матч Суперкубка УЕФА в 2019 году. Ранее сообщалось, что арена армейцев может принять ближайший Суперкубок России.

– Я думаю, что это произойдет на нашем стадионе, – приводят "Известия" слова Гинера. – Но я хочу провести и другой Суперкубок – Суперкубок Европы. Наверное, осуществить это получится уже в 2019 году. Я говорил на эту тему еще с Платини. Спросил его, выдвигать ли нам заявку, и он ответил: "Да". Сейчас, правда, Мишеля уже нет во главе УЕФА, но на наши планы это не повлияет. На Суперкубок УЕФА 2018 года мы выдвигаться не будем: летом этого года в России пройдет чемпионат мира, после которого, думаю, этот турнир будет уже не так интересен.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/667601

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КОММЕНТАРИИ (6)
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shpasic

но в целом-то, конечно, хорошая идея. встать в один ряд с великими стадионами Трондхейма, Скопье и Таллина, принимавшего этот главнейший турнир всего мирового футбола))

16:02

71

Леннорыч, нафиг это надо? Пусть на корыте играют).

15:40

баламошка

Суперкубок по скачкам или конкуру.

15:37

Slim Taller

Пока соревнования только забирают у России.Гинер,конечно, может помечтать,но что-то мне подсказывает,что никаких Суперкубков в Москве не будет.

15:32

atl4nt

Неправильное название статьи: суперкубок ГВК может пройти на ГВК-арене

15:17

shpasic

неправильное название статьи: суперкубок УЕФА может пройти на ВЭБ-арене.

15:14

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