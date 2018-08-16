Симеоне обошел Арагонеса по количеству трофеев в "Атлетико"

"Атлетико" выиграл Суперкубок УЕФА, победив "Реал" - 4:2 в дополнительное время. Главный тренер "матрасников" Диего Симеоне завоевал седьмой трофей с командой. На его счету по две победы в Лиге Европы и Суперкубке УЕФА, а также по одной - в чемпионате Испании, Кубке Испании и Суперкубке Испании.

Симеоне обошел по количеству трофеев в "Атлетико" Луиса Арагонеса, который четыре раза возглавлял комаду. В активе испанца чемпионат Испании, три Кубка Испании, Суперкубок Испании и Межконинентальный кубок.