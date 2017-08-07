Серхио Рамос: "Криштиану Роналду - спортсмен с большим характером"

Защитник "Реала" Серхио Рамос в преддверии матча за Суперкубок УЕФА против "Манчестер Юнайтед" заявил, что для него честь носить капитанскую повязку "Королевского клуба". Он подчеркнул, что с нетерпением ждет предстоящей игры.

- Большая честь быть капитаном "Реала", - цитирует пресс-служба УЕФА Рамоса. - Мы выйдем на эту игру в качестве победителей Лиги Чемпионов, и я надеюсь, что завтра мы сможем взять еще один титул. С нетерпением жду начала завтрашнего матча.

Важно изучить игру соперника, и мы знаем, как будем действовать завтра против "МЮ". Но нельзя предсказать и предугадать все. В футболе может случиться всякое. У "Манчестер Юнайтед" отличная команда с выдающимися игроками. Мы приложим все силы, чтобы выиграть Суперкубок второй год подряд.

Криштиану Роналду? Он вернулся к тренировкам лишь недавно, но все равно является важной частью нашего коллектива. Не важно, сыграет он завтра или нет, Криштиану Роналду - спортсмен с большим характером.

Напомним, что матч "Реал" – "Манчестер Юнайтед" пройдет 8 августа в Скопье и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.