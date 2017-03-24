Роман Бабаев: "Планируется подать заявку на проведение Суперкубка УЕФА на "ВЭБ-Арене" в сезоне 2019/20"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что Российский футбольный союз (РФС) планирует подать заявку на проведение на стадионе "ВЭБ-Арена" матча за Суперкубок УЕФА сезона-2019/20. Напомним, что "ВЭБ-Арена" является домашней ареной московского ЦСКА.

– Мы подали документы в РФС, поэтому надеюсь, что если не в этот период, то в последующие мы будем кандидатами на проведение Суперкубка УЕФА, – приводит ТАСС слова Бабаева. – Порядок такой, что национальная ассоциация должна обратиться в УЕФА, она должна подтвердить все нормы стадиона, не клуб это делает. Насколько мне известно, планируется подать заявку на сезон-2019/20, но это еще не окончательное решение, сейчас все решается. – сказал Бабаев.

Москва в 1999-м году принимала финал Кубка УЕФА, а в 2008-м – финал Лиги чемпионов.