"Реал" - третий клуб, выигравший два Суперкубка подряд

"Реал" в четвертый раз в своей истории выиграл Суперкубок Европы, одолев в реашющем матче в Скопье "Манчестер Юнайтед" (2:1). Для мадридского клуба этот трофей стал четвертым. Ранее они побеждали в 2002, 2014 и 2016 годах. Чаще обладателями Суперкубка становились "Барселона" и "Милан" (по пять раз).
Кроме того, "Реал" оказался всего третьим клубом, вышедшим победителем в противостоянии обладателей двух главных европейских трофеев два раза подряд. Кроме него два Суперкубка последовательно брали "Аякс" (1972, 1973) и "Милан" (1989, 1990). Однако стоит отметить, что в 1972 году турнир не имел официального статуса. (Кирилл БУРДАКОВ)
Pav19691503
Речь, очевидно, идет о ЛЧ. СКЕ - это, по сути, товарищеский матч.
00:42
Zello
higagy, дважды четвертый )) зато матч реашющий ))
00:41
higagy
"Реал" в четвертый раз в своей истории выиграл Суперкубок Европы, одолев в реашющем матче в Скопье "Манчестер Юнайтед" (2:1). Для мадридского клуба этот трофей стал четвертым.______Точно четвертый? Еще пару раз надо написать, для верности.
00:36
Pav19691503
Реал очень хорош. При всем уважении к Гвардьоле, Зидан сейчас лучший тренер в мире. Игра Реала великолепна по мысли (я бы сказал идеальна) и выполнению установки тренера. Игра в одно-два касания, то, что невозможно объяснить многим талантливым футболистам. Риски - Зидан пошел на них сознательно - отсутствие глубины состава, вроде бы. Но Зидан, уверен, раскроет подлинный потенциал Иско, это главный козырь. Плюс супер таланты, т.к. Асенсио, Васкес, наверняка кто-то еще. В свое время Барса сделала революцию в футболе и была практически непобедима. Сейчас такой командой предстает Реал. И, прежде всего, благодаря Зидану (так же, как в свое время Барса благодаря Кройфу и Гвардьоле).
00:31
PallMall
В следующем году третий возьмут.
00:09