"Реал" - третий клуб, выигравший два Суперкубка подряд

"Реал" в четвертый раз в своей истории выиграл Суперкубок Европы, одолев в реашющем матче в Скопье "Манчестер Юнайтед" (2:1). Для мадридского клуба этот трофей стал четвертым. Ранее они побеждали в 2002, 2014 и 2016 годах. Чаще обладателями Суперкубка становились "Барселона" и "Милан" (по пять раз).

Кроме того, "Реал" оказался всего третьим клубом, вышедшим победителем в противостоянии обладателей двух главных европейских трофеев два раза подряд. Кроме него два Суперкубка последовательно брали "Аякс" (1972, 1973) и "Милан" (1989, 1990). Однако стоит отметить, что в 1972 году турнир не имел официального статуса. (Кирилл БУРДАКОВ)