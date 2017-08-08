"Реал" - "МЮ": котировки букмекеров

Сегодня состоится матч за Суперкубок УЕФА между "Реалом" и "Манчестер Юнайтед". Встреча в Скопье начнется в 21.45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Реал" - "Манчестер Юнайтед"

Прогноз Winline – П1 2.04 – Н 3.60 – П2 3.69

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" - "Манчестер Юнайтед".

Прямая трансляция матча "Реал" - "Манчестер Юнайтед" - во вторник, 8 августа, на каналах "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Реал": Навас - Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Марселу - Модрич, Каземиру, Кроос - Бэйл, Бензема, Криштиану Роналду.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа - Линделеф, Смоллинг, Блинд - Валенсия, Эррера, Матич, Погба, Дармиан - Мхитарян - Лукаку.

ПОТЕРИ: нет - Рохо, Янг, Шоу (все - травма), Байи, Джоунс (оба - дисквалификация), Лингард (под сомнением).