"Реал" - "Атлетико": Лемар дебютирует за "матрасников" в официальном матче

Тренерский штаб "Атлетико" во главе с Диего Симеоне объявил стартовый состав на матч за Суперкубок УЕФА против "Реала". Эта встреча станет официальным дебютом для Тома Лемара, который перешел в мадридский клуб из "Монако".

Полностью состав выглядит следующим образом:

Облак - Хуанфран, Савич, Годин, Люка Эрнандез - Лемар, Родри, Сауль, Коке - Диегу Коста, Гризманн.

Запасные: Адан, Филипе Луис, Ариас, Хименес, Партей, Олабе, Калинич, Корреа, Желсон Мартинш, Витоло.

"Реал" – "Атлетико": Суперкубок УЕФА, 15 августа 2018, онлайн-трансляция. Начало – 22.00 (мск)