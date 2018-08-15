"Реал" – "Атлетико": Асенсио, Бензема и Бэйл в атаке номинальных хозяев

Тренерский штаб "Реала" во главе с Хуленом Лопетеги объявил стартовый состав на матч за Суперкубок УЕФА против "Атлетико". В атаке у "королевского клуба" сыграют Марко Асенсио, Карим Бензема и Гарет Бэйл.
Полностью состав выглядит следующим образом:
Навас – Карвахаль, Рамос, Варан, Марселу – Кроос, Каземиру, Иско – Бэйл, Бензема, Асенсио.
Запасные: Касилья, Лунин, Начо, Модрич, Васкес, Льоренте, Майораль, Себальос, Вальверде, Винисиус Жуниор, Регилон, Санчес.
"Реал" – "Атлетико": Суперкубок УЕФА, 15 августа 2018, онлайн-трансляция. Начало – 22.00 (мск)