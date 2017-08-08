Правильно ли засчитан гол Лукаку в ворота "Реала"?

На 62-й минуте матча за Суперкубок УЕФА "Реал" – "Манчестер Юнайтед" правильное решение приняла бригада Джанлуки Рокки, засчитав взятие ворот "Королевского клуба".

Нападающий "Юнайтед" Ромелу Лукаку в момент удара по воротам Неманьи Матича не находился за линией офсайда и затем успел добить мяч, отлетевший от Кейлора Наваса. Второй ассистент Мауро Тонолини занимал неверную позицию, но правильно не зафиксировал положение "вне игры" у Лукаку. (Александр БОБРОВ)