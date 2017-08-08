23:18 8 августа | Футбол — Суперкубок УЕФА

Правильно ли засчитан гол Лукаку в ворота "Реала"?

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу ЛУКАКУ забивает в ворота "Реала". Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу ЛУКАКУ забивает в ворота "Реала".
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу ЛУКАКУ забивает в ворота "Реала".
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На 62-й минуте матча за Суперкубок УЕФА "Реал""Манчестер Юнайтед" правильное решение приняла бригада Джанлуки Рокки, засчитав взятие ворот "Королевского клуба".

Нападающий "Юнайтед" Ромелу Лукаку в момент удара по воротам Неманьи Матича не находился за линией офсайда и затем успел добить мяч, отлетевший от Кейлора Наваса. Второй ассистент Мауро Тонолини занимал неверную позицию, но правильно не зафиксировал положение "вне игры" у Лукаку. (Александр БОБРОВ)

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Материалы сюжета: Суперкубок УЕФА-2017. "Реал" vs "МЮ"
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КОММЕНТАРИИ (4)
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ЗЮК

Сам спросил-сам ответил.Типичный бобёр.А был ли счёт 0:0 в начале матча?Мои источники говорят,что да.

00:43

Isan0001

146% существует

00:34

ATA

100% офсайд

00:01

pustot+

146% правильно

23:28 8 августа