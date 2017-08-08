Правильно ли засчитан гол Каземиру в ворота "МЮ"?

На 24-й минуте матча за Суперкубок УЕФА "Реал" – "Манчестер Юнайтед" арбитр Джанлука Рокки засчитал взятие ворот манчестерцев, когда второй ассистент Мауро Тонолини не зафиксировал положение "вне игры" у Каземиру. Будь в распоряжении итальянских судей видеоповторы, возможно, они этот гол отменили бы: в момент передачи партнера полузащитник мадридцев немного (частью плеча и колена) зашел за линию офсайда.
Увидеть невооруженным глазом такой "заступ" крайне сложно. В подобных случаях в последние годы всем ассистентам рекомендовали принимать решения в пользу атаковавшей команды. Что итальянцы и сделали. (Александр БОБРОВ)
Flamenco
Нужны видеоповторы! Перес явно купил Судейскую бригаду!
02:05
LIPETSKY
СЛЕПОТНЯ МАДРИДСКАЯ... 100%-ЫЙ ОФФСАЙД!!!!!!!!
01:11
Sergey658
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01:03
Монте-Кристо(Мститель) .
Офсайд явный. Сантиметров 20-30. Такое должен видеть любой судья, даже уровня Второй лиги. Претензии прежде всего боковому арбитру.
00:58
SergeyKa
Миллиметры, не миллиметры, но _факт_ офсайда на лицо. Многие живут правилом: "Если нельзя, но очень хочется, то можно".
23:12 8 августа
Дикий Мяв
Еськов... В последний раз Вилков был. Помогло?) Балабошка, чо...
23:07 8 августа
Дикий Мяв
Звездец. Если рассматривать в микроскоп и засчитывать такие миллиметры , можно закрывать футбол.
23:03 8 августа
баламошка
На грани, но скорее оффсайда не было. Хотя фиг знает, но о предвзятости и коррупции после такого эпизода кричать смешно) Вот Еськов и бомжи - это нечто.
23:00 8 августа
Andrey6201
Наталушко, бредишь? Пишу после второго гола ПМ
22:57 8 августа
Сергей Наталушко
Platinum1991, а ничего, что по ощущениям от первого тайма МЮ просто не приехали на стадион. Играет одна команда, какой криминал? Какая коррупция?
22:53 8 августа
Platinum1991
Это 100% ОФСАЙД!!! Гол засчитан НЕ ВЕРНО!!!!!!!!!!!!!!!!!! ТОЧНО такой-же второй офсайд, после забитого гола, арбитр свистнул, и не засчитал гол после свистка, а этот ПЕРВЫЙ почему-то пропустил! ПРЕДНАМЕРЕННО и УМЫШЛЕННО!!! Я очень удивился, что на эту ВАЖНУЮ игру, чиновники УЕФА за Суперкубок УЕФА "Реал" – "Манчестер Юнайтед", не установили систему видеопомощи арбитрам (VAR)!!! С чего бы это??? И почему УЕФА не установила??? Очень даже попахивает футбольной коррупцией, для судейской помощи одной из команд!!! На такие важные матчи надо всегда УСТАНАВЛИВАТЬ систему видеопомощи арбитрам (VAR), чтобы ОТБИТЬ всякую охоту у чиновников УЕФА и КРИМИНАЛЬНЫХ дельцов от футбола, влиять на результат игры!!!
22:50 8 августа
Andrey6201
Наталушко, колено ближе, а им можно забивать, но для этого видеоповторы с суперразрешением надо вводить. А так да, визуальное преимущество атакующего
22:47 8 августа
Сергей Наталушко
Где оффсайд? Даже на этой картинке все чисто. Под 12 номером МЮ идет темная полоска от кошения, Каземиро ее не пересекает. Они на одной линии
22:43 8 августа
Andrey6201
Середина недели, видно, что Бобров ещё не безнадежен
22:39 8 августа