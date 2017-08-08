Правильно ли засчитан гол Каземиру в ворота "МЮ"?

На 24-й минуте матча за Суперкубок УЕФА "Реал" – "Манчестер Юнайтед" арбитр Джанлука Рокки засчитал взятие ворот манчестерцев, когда второй ассистент Мауро Тонолини не зафиксировал положение "вне игры" у Каземиру. Будь в распоряжении итальянских судей видеоповторы, возможно, они этот гол отменили бы: в момент передачи партнера полузащитник мадридцев немного (частью плеча и колена) зашел за линию офсайда.

Увидеть невооруженным глазом такой "заступ" крайне сложно. В подобных случаях в последние годы всем ассистентам рекомендовали принимать решения в пользу атаковавшей команды. Что итальянцы и сделали. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Реал" – "Манчестер Юнайтед"