Моуринью после Суперкубка УЕФА подарил медаль ребенку. Видео

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча за Суперкубок УЕФА против "Реала" (1:2) подарил свою медаль незнакомому ребенку. Португалец, направляясь в подтрибунные помещения, протянул награду подростку, который находился на трибунах стадиона в Скопье.

После завершения встречи Моуринью высказал недовольство решением арбитров засчитать гол Каземиру в ворота его команды. На пресс-конференции тренер отметил, что любые награды не имеют для него значения, а тем более после поражений.