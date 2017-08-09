00:59 | Футбол — Суперкубок УЕФА

Моуринью после Суперкубка УЕФА подарил медаль ребенку. Видео

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча за Суперкубок УЕФА против "Реала" (1:2) подарил свою медаль незнакомому ребенку. Португалец, направляясь в подтрибунные помещения, протянул награду подростку, который находился на трибунах стадиона в Скопье. 

После завершения встречи Моуринью высказал недовольство решением арбитров засчитать гол Каземиру в ворота его команды. На пресс-конференции тренер отметил, что любые награды не имеют для него значения, а тем более после поражений.

 

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Материалы сюжета: Суперкубок УЕФА-2017. "Реал" vs "МЮ"
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