Минск подаст заявку на проведение Суперкубка УЕФА

Белорусская федерация футбола планирует подать заявку на проведение матча за Суперкубок УЕФА в 2021 году, сообщает официальный сайт органзации. Подавать их можно до 26 октября, место проведения будет определено в мае-июне 2019 года.

Минск уже боролся за право проведения матча за Суперкубок УЕФА в 2020 году, но проиграл Порту.

Суперкубок УЕФА с 1998 года регулярно проходит в формате одного матча на нейтральном поле. До 2012 года ареной всегда был стадион "Луи II" в Монако. С 2013 года место проведения определяется на конкурсной основе.