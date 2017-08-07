Марселу: "При Моуринью "Реал" сражался за титулы, а при Зидане - завоевывал их"

Защитник "Реала" Марселу в преддверии матча за Суперкубок УЕФА против "Манчестер Юнайтед" отметил, что команда находится в отличной форме. Также футболист подчеркнул, что наставник "красных дьяволов" Жозе Моуринью является отличным тренером.

– Мы с нетерпением ждем финала, – цитирует клубная пресс-служба Марселу. – "МЮ" – отличная команда, мы играли против них в США. Самое главное сейчас – завтрашняя игра и победа. "Реал" мотивирован, и мы оставим все силы на поле ради очередного трофея.

Моуринью? Конечно, это отличный тренер, но у него мало общего с Зиданом. С ним сражались за все титулы, а с Зиданом мы выиграли трофеи. Главная разница между ними - это то, что с Зиданом мы завоевывали титулы, а Моуринью был для нас тренером с сильным характером.

Напомним, что матч "Реал" – "Манчестер Юнайтед" пройдет 8 августа в Скопье и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.