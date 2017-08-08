Лукаку и Мхитарян в старте "Манчестер Юнайтед" на матч за Суперкубок УЕФА

Стал известен состав "Манчестер Юнайтед" на матч за Суперкубок УЕФА против "Реала". Отметим, что с первых минут на поле появится новичок команды защитник Виктор Линделеф, а также итальянец Маттео Дармиан.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Валенсия, Линделеф, Смоллинг, Дармиан, Матич, Эррера, Погба, Мхитарян, Лингард, Лукаку.

Запасные: Ромеро, Блинд, Каррик, Феллаини, Мата, Марсьяль, Рэшфорд.