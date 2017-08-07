Криштиану Роналду вошел в заявку "Реала" на матч за Суперкубок УЕФА

"Реал" опубликовал заявку команды на матч за Суперкубок УЕФА против "Манчестер Юнайтед". В нее вошел нападающий Криштиану Роналду, который пропустил предсезонные игры мадридцев. Всего в заявку попали 24 футболиста.
Матч "Реал" – "Манчестер Юнайтед" пройдет 8 августа и начнется в 21.45 по московскому времени. Встреча пройдет в Скопье.
📝 #RealMadrid 2⃣4⃣ 🆚 @ManUtd#RMSuperCup #RMMovistar pic.twitter.com/b0Drb0X3DO– Real Madrid C.F. (@realmadrid) 7 августа 2017 г.
wedes
Нашли где проводить матч.
13:18
oleg.bob
Hala, Cristiano!!!
12:16