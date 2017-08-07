Криштиану Роналду вошел в заявку "Реала" на матч за Суперкубок УЕФА

"Реал" опубликовал заявку команды на матч за Суперкубок УЕФА против "Манчестер Юнайтед". В нее вошел нападающий Криштиану Роналду, который пропустил предсезонные игры мадридцев. Всего в заявку попали 24 футболиста.

Матч "Реал" – "Манчестер Юнайтед" пройдет 8 августа и начнется в 21.45 по московскому времени. Встреча пройдет в Скопье.