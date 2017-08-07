11:26 | Футбол — Суперкубок УЕФА

Криштиану Роналду вошел в заявку "Реала" на матч за Суперкубок УЕФА

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"Реал" опубликовал заявку команды на матч за Суперкубок УЕФА против "Манчестер Юнайтед". В нее вошел нападающий Криштиану Роналду, который пропустил предсезонные игры мадридцев. Всего в заявку попали 24 футболиста.

Матч "Реал" – "Манчестер Юнайтед" пройдет 8 августа и начнется в 21.45 по московскому времени. Встреча пройдет в Скопье.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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wedes

Нашли где проводить матч.

13:18

oleg.bob

Hala, Cristiano!!!

12:16