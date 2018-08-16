Каземиру: "Сейчас не время искать виноватых"

Полузащитник "Реала" Каземиру выразил разочарование проигрышем "Атлетико" со счетом 2:4 в дополнительное время в матче за Суперкубок УЕФА. Также бразилец объяснил, почему попросил замену.

– Сейчас не время искать виноватых и показывать пальцем, – цитирует A Bola Каземиру. – Нужно уметь побеждать и проигрывать. Мы все проигрываем.

Я отдал на поле все силы. Поговорил с тренером. Знал, что готов не на сто процентов. И достиг своего предела. Мы знали, что это будет игра, основанная на нюансах. У "Атлетико" отличная команда, которая всегда создает нам проблемы.