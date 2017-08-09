Иско признан лучшим игроком Суперкубка УЕФА

Полузащитник "Реала" Иско признан лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА против "Манчестер Юнайтед" (2:1). 25-летний испанец на послематчевой пресс-конференции получил специальную награду. Хавбек вышел на поле в стартовом составе, отыграл 74 минут и стал автором победного гола.

Трансляция матча "Реал" – "Манчестер Юнайтед"