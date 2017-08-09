Иско признан лучшим игроком Суперкубка УЕФА

Полузащитник "Реала" Иско признан лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА против "Манчестер Юнайтед" (2:1). 25-летний испанец на послематчевой пресс-конференции получил специальную награду. Хавбек вышел на поле в стартовом составе, отыграл 74 минут и стал автором победного гола.
Трансляция матча "Реал" – "Манчестер Юнайтед"
#Isco receives his MOTM award. Gets a nice little round of applause from press too which you don't often see! #RealMadrid #UEFAsupercup pic.twitter.com/2mw0ehw0PZ– Mark Lomas (@marklomasSport) 8 августа 2017 г.
Pav19691503
Сыграл классно, и талант уровня Иньесты. Уверен, Зидан его раскроет.
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