00:43 | Футбол — Суперкубок УЕФА

Иско признан лучшим игроком Суперкубка УЕФА

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Полузащитник "Реала" Иско признан лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА против "Манчестер Юнайтед" (2:1). 25-летний испанец на послематчевой пресс-конференции получил специальную награду. Хавбек вышел на поле в стартовом составе, отыграл 74 минут и стал автором победного гола.

Трансляция матча "Реал" – "Манчестер Юнайтед"

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Материалы сюжета: Суперкубок УЕФА-2017. "Реал" vs "МЮ"
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Pav19691503

Сыграл классно, и талант уровня Иньесты. Уверен, Зидан его раскроет.

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