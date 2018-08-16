Хулен Лопетеги: "Третий гол "Атлетико" шокировал "Реал"

Главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги после матча за Суперкубок УЕФА против "Атлетико" (4:2 д.в.) отметил, что команда не должна пропускать четыре мяча. По его словам, игроки проведут работу над ошибками и уже с завтрашнего дня начнут подготовку к чемпионату Испании.

- В финале тот, кто совершает больше ошибок, часто проигрывает. А "Атлетико" - эксперт по использованию ошибок. Когда мы играли лучше всего, они сделали счет 2:2. Мы принимали рискованные решения, чего не нужно было делать. Нам придется учиться на своих ошибках, чтобы играть лучше.

Они хорошо воспоьзовались своими шансами. В первом тайме дополнительного времени мы играли хорошо, но третий гол стал для нас ударом, именно здесь мы проиграли этот матч. Отчаянно пытались сравнять счет, но не вышло. Мы недовольны этим. Самое худше в том, что пропустили четыре гола. Это ненормально.

Завтра нам нужно проснуться и начать думать о чемпионате, а не том, что было до него.