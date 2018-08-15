Хулен Лопетеги: "Сделаем все, чтобы выиграть у "Атлетико", который заставит нас попотеть"

Главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок УЕФА с "Атлетико". Встреча пройдет сегодня в Таллине на 15-тысячном стадионе "А Ле Кок Арена", начало - 22.00 по москоскому времени.

- Мы, конечно же, хотим победить, и нам надо быть готовым сделать это. Сделаем все возможное, чтобы выиграть у сильного соперника, который заставит нас попотеть, - цитирует пресс-служба УЕФА слова Лопетеги. - "Атлетико" - отличная команда, в которой собраны превосходные игроки и тренер, который уже несколько лет ведет клуб в верном направлении. Это финал, и наши команды заставят друг друг проявить свои лучшие качества. Мы собраны и знаем, что надо сделать, чтобы обыграть "Атлетико".

"Реал" - "Атлетико": Суперкубок Европы, 15 августа 2018, онлайн-трансляция, начало - 22.00