Хуан Мата: "В "Реале" выступают великие футболисты, но "МЮ" хочет выиграть Суперкубок Европы"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата перед матчем за Суперкубок Европы против "Реала" отметил, что испанский коллектив является одним из сильнейших в мире. Хавбек подчеркнул, что у "красных дьяволов" не менее опытная команда, чем у мадридцев.

– В "Реале" выступают великие футболисты, дважды подряд выигравшие Лигу чемпионов, – цитирует AS Мату. – Кроме того, в прошлом сезоне они оформили "золотой дубль", выиграв чемпионат Испании. Мы понимаем силу соперника, но у "Манчестер Юнайтед" также большой опыт. В прошлом году наша команда выиграла три трофея, и сейчас мы хотим выиграть Суперкубок Европы.

Напомним, что матч "Реал" – "Манчестер Юнайтед" пройдет 8 августа в Скопье и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.